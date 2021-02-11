教師指新通識難練思考 冠名會：舊科立場行先

昨日網上研討會有多名教育局及委員會代表介紹新科，包括課程發展處總課程發展主任（通識教育）林思嫺、委員會主席劉智鵬等。會上多名教師透過網上提問，原定兩小時的研討會因此超時。

劉智鵬：新科「認識為主」 高階思維留大學

不少老師質疑課程經壓縮後討論減少，如何訓練獨立思考及慎思明辨，並拋出不同議題希望講者解答，包括「討論一帶一路倡議能否提升生活質素可否談及負面影響」、「如學生問新冠肺炎爆發後，內地為何要警誡『吹哨者』李文亮醫生，可如何處理」等。

劉智鵬回應稱，社會發展無可避免於過程中有起有伏，課題不是機械式「一係正一係反」，若自己是教師，會先教學生何謂一帶一路，才了解各持份者關注，指高中學習新科階段以「認識為主」，「高階思維不是這個課程可以做到」，新科亦非探究性學習，學生可於往後大學階段再做高階思維訓練。

他又批評，現有通識科以「意見為先」而非「事實為先」，認為學生要先內化知識後有個人看法才是「獨立思考」，並以外界很多聲音批評通識科改革為比喻，委員會不會因意見或情緒改變目前課題的形式，「（外界）基本不知你改了什麼，不是獨立思考、有建設性的慎思明辨」。

教局稱國民教育元素源自通識 批被政治化

另外，教育局連續兩日網上撰文，稱國民教育元素一脈相承源自現行通識科課程，強調課程修訂回復通識教育科的初心，並說國民教育多年來被污名化，以致當局出於教育專業考慮推動國民教育的努力被政治化，完全扭曲了課程修訂的方向，誤導視聽，批評有人作錯誤引導，指修訂課程是政治灌輸，漠視學生應正確、深入認識國家歷史、國情與國家傳統文化的需要。