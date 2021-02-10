明年文憑試校本評核 10科取消 中英等4科精簡

考評局：減師生面對面接觸

14個DSE科目除設公開試，亦有SBA，由學校任課教師評核學生的表現，佔DSE全科成績10至50%不等。考評局昨宣布，2022年文憑試有10科取消SBA，餘下4個科目的評核要求會精簡（見表）。考評局公開考試委員會期望有關安排能釋放教學空間，並減少需要面對面接觸、在校內完成或由教師密切個別輔導的評核項目。

校長會冀暑假前公布筆試安排

中學校長會1月25日至29日蒐集來自199間學校的問卷，了解他們對2022及2023年DSE安排的意見，早前將結果提交教育局及考評局。主席連鎮邦稱，考評局的決定大致反映教育界訴求，除了取消通識科SBA的決定與問卷結果有「少少出入」，因52.3%受訪者認為可保留通識科校本評核的獨立專題探究（IES）A、B兩部分，即與今年安排相同，比支持取消校本評核（42.2%）多。他稱理解考評局安排，因取消通識科SBA確可騰出空間，整體而言各科調節SBA安排亦可紓緩師生壓力，集中應對筆試。

連鎮邦稱，今年中五比應屆DSE生面授時間更少，關注明年DSE其他安排，期望可於暑期前公布。他引述問卷調查稱，在筆試要求方面，「51.3%（受訪教師）認同與2021年文憑試的精簡安排相同」；對於是否取消中、英文科口試，58.3%認同取消中文說話能力考核；而就英文口試意見不一，40.2%認為應取消；39.7%認為要視乎疫情再決定。