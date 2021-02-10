教局：若殺通識 撤科更直接 林鄭：新科非國教 教協：明眼人都見改頭換面

林鄭：立會教界接受度高

「課程發展議會-考評局重新冠名科目委員會」主席劉智鵬早前接受傳媒訪問時稱，新科某程度上是國民教育。林鄭月娥昨出席行政會議前說，通識科實施10年以來有很多問題，亦有學者認為該科無課程範圍、無審核的教科書，成為其衍生問題的根源。她稱政府有決心好好教育下一代，改革通識科。

林太說，了解部分通識科教師關注課程改革，政府會支持學校及教育局為教師安排培訓，以助現時任教通識科的教師轉教新科。她又說，在立法會以至教育界對課程改革「接受程度是相當高」，冀社會客觀持平看待通識科改革。

教育局昨在網上專欄「政策正面睇」指出，通識科出現異化，為人詬病之處包括過多時事討論、學生流於泛泛之談、錯誤解讀批判思考代表敢於挑戰權威，「凡事傾向批判或反對的態度，忽視了建基事實而審慎思考判斷的原則」等。局方稱，通識科課程、教學策略以至評估考核的問題都趨惡化，改革有迫切需要。

教局：改革旨在糾正異化癥結

有意見批評當局提出改革形同「謀殺」通識，教育局指通識科改革「回應各界期望，獲得社會廣泛支持」，改革旨在糾正施教時異化情况的癥結，讓科目重回正軌，新科目仍是必修必考的高中核心科，「如要『謀殺』通識，取消這科更直接（截）了當」。

教協副會長、通識科教師田方澤說，去年9月學校課程檢討專責小組向當局提交報告，其針對通識科的意見沒有如此大的課程改動，而特首昨明言以新科目替代通識科，「明眼人都見到（通識課程）改頭換面」，質疑改革欠專業意見支持。他說未見批評通識科的人提出全面證據，證明通識科有異化問題。

田方澤說，前線教師堅持專業教學，為學生找來不同觀點、教材，要求學生要有充分論據，對於教育局指通識科出現問題，他質疑當局誤解通識課堂。