教局派員訪中學 商助被捕生「回正軌」

【明報專訊】教育局稱2019年反修例運動中有學生因可能「被誤導或煽動」，涉嫌參與違法行為而被捕或起訴，但部分學生能從中有所反思，學生能否重投正常的學習及社交生活，關鍵在學校及家長的支援。教育局今學年派員陸續探訪中學，討論學校的跟進支援計劃，希望學校能慎重考慮，作全面規劃，「培養他們（學生）成為尊重法治、守法守規的良好公民」。
教育局首席教育主任（特別支援）陳展桓昨日以「同心同德 邁向新一頁」為題，在教育局網上專欄「局中人語」中撰文。警方在反修例風波中拘捕逾1萬人，當中四成人報稱學生。
籲訂個人化跟進方案
文章稱，若學校的訓育及輔導預防性工作牢固及有穩紮基礎，便能有效幫助受社會事件影響的學生。教育局呼籲學校為有需要的學生制定個人化的跟進方案，「讓學生重回正軌」。局方稱，會將從不同途徑得知的學生被捕、被檢控等資訊，適當地與相關學校分享。
安排分享會 建「正確價值觀」
教育局說，學校可透過不同形式的活動，例如早會、課堂教導、模擬短片、報紙報道及角色扮演等，引導學生從多角度思考和正確運用資訊，從而判別是非真偽，課程發展議會去年10月建議將「守法」及「同理心」作為首要培育學生的價值觀和態度，讓學生明瞭遵守法規是公民的基本責任。
文章稱，教育局會繼續校訪及提供意見，並會安排分享會，藉以交流心得，冀學校助學生建立正確價值觀。