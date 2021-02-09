教局派員訪中學 商助被捕生「回正軌」

教育局首席教育主任（特別支援）陳展桓昨日以「同心同德 邁向新一頁」為題，在教育局網上專欄「局中人語」中撰文。警方在反修例風波中拘捕逾1萬人，當中四成人報稱學生。

籲訂個人化跟進方案

文章稱，若學校的訓育及輔導預防性工作牢固及有穩紮基礎，便能有效幫助受社會事件影響的學生。教育局呼籲學校為有需要的學生制定個人化的跟進方案，「讓學生重回正軌」。局方稱，會將從不同途徑得知的學生被捕、被檢控等資訊，適當地與相關學校分享。

安排分享會 建「正確價值觀」

教育局說，學校可透過不同形式的活動，例如早會、課堂教導、模擬短片、報紙報道及角色扮演等，引導學生從多角度思考和正確運用資訊，從而判別是非真偽，課程發展議會去年10月建議將「守法」及「同理心」作為首要培育學生的價值觀和態度，讓學生明瞭遵守法規是公民的基本責任。

文章稱，教育局會繼續校訪及提供意見，並會安排分享會，藉以交流心得，冀學校助學生建立正確價值觀。