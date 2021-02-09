通識教師聯會「斷莊」 卸任主席料因新科細節未定 無關壓力

通識教育教師聯會旨在建立通識科的專業規範、推動通識科教師的專業發展等，以往曾舉辦通識科教學研討會、高中生通識講座等活動。過去一年社會對通識科爭議不斷，聯會亦多次接受傳媒訪問，闡述通識科教師對課程改革的意見。

創會15年首次 參選人數不夠

聯會每兩年選出新一屆幹事會，上周六（6日）舉行會員大會及換屆選舉，惟因參選人數未達要求，未能選出幹事會。聯會在社交網站引述創會主席、中學校長劉瑤紅當日在會上表示，「寄語業界同工不要灰心，期望大家積極而謹慎面對業界及學科的轉變」。劉瑤紅亦冀聯會加強通識教師之間的聯繫，共同面對轉變。

剛卸任聯會主席的通識科教師劉錦輝說，聯會幹事會首次「斷莊」，或因通識科未來發展與現時有別，而新科目未定名稱，教師亦未知課程細節，故業界或抱觀望態度，視乎新科與現時通識科有多相似，再決定加入聯會，抑或另籌組新會。

稱屬暫時問題 「大學都會斷」

近年通識科捲入政治風眼，屢遭建制派以至當局抨擊，被問到通識科教師會否因而對參選幹事會卻步，劉錦輝說聯會屬專業團體，非教師工會，政治上無取態，估計未有足夠教師參選主要因通識科發展的不確定因素。他認為有關因素僅屬暫時問題，「大學學生會都『斷吓莊』」，他對聯會幹事會「斷莊」未至於感到可惜。

劉錦輝又說，通識科教師未來很可能任教新科目，而教師非鐵板一塊，會與時並進。他寄語將參選聯會幹事會的教師，協助業界集思廣益，研究如何將通識教學方法、經驗等應用在新科目。

通識教育教師聯會在2005年成立，時任中大社會學系教授趙永佳（現為教大社會學講座教授）當時是會務顧問。資深通識科教師張銳輝、關展祺等曾任主席，聯會有逾1000名會員，根據會章，由教育局核實的准用教員或檢定教員，以及於本港認可大專院校任教的教職員可申請成為普通會員；對通識科有興趣的本港居民則可申請為附屬會員。