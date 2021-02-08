珊瑚「寄養」中學教保育 中大學者獲教學獎

人稱「珊瑚媽媽」的海洋生物學家崔佩怡致力研究及復育珊瑚，2018年成立「珊瑚學院」，希望以工作坊、參觀實驗室等活動，加深大眾對本港海洋生態的認識。學院去年在漁護署支持下展開一年計劃，在15間中學設置珊瑚缸，將珊瑚交由學生暫時照顧。崔說，學生會學習環境對珊瑚的影響、復育的科學知識等，亦會參加生態考察團。

盼學生勿常想「神科」 日後成決策者不填海

海洋保育工作不可能單靠一人完成，崔佩怡說，希望向中學生傳授保育知識，讓他們日後大學選科時「不用經常想着『神科』、醫科、法律，或想到地球需要他們」，繼而選修海洋生態相關學科。崔又說，倘學生知道本港海洋存在珊瑚，他日他們成為決策者，或不會輕易認同填海，期望「（保育知識）一點一點像種子般滲出去」。

在中大任職的崔佩怡亦教授有關海洋生態的通識課程。除在課室講解理論，她亦會帶學生到位於吐露港海旁的大學實驗室，由他們為即將放到海底種植的珊瑚釘上標記，讓學生與大海連結起來，冀他們多關心海洋、保育等議題。

崔佩怡獲頒今屆中大博文教學獎，同一獎項得主、計算機科學與工程學系教授金國慶有份創立電子平台「KEEP」，教師、學生及市民均可登記成為用戶，到平台選讀由全球多間院校提供的課程。根據「KEEP」網站資料，平台有逾13萬個課程，涵蓋工程、商業、教育等範疇。