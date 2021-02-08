全日課無期 6.3萬學生失免費午餐 稱教局「帶餐盒回家」建議暫難行 校長倡改派飯券

在學生資助計劃下獲「全額津貼」的學生可參與「在校免費午膳」計劃（下稱計劃），綜援學生則另有安排。教育局回覆稱，近3年每年約6萬名學生參與（見表）。他們每年原可省數千元午膳費，不過疫情下一整年沒有在校午膳機會，變相無法受惠計劃。2018/19學年全年實施計劃，開支1.74億元。

教局去年底提派飯 3天後停課

全日課無期，教育局遂換方式，去年11月20日發信，籲請參與計劃的小學與午膳供應商商討為合資格學生提供富營養、低風險並能保存較久的午膳餐盒，以便學生攜帶回家，惟3日後便逐步停課至今。至於多少學校已決定實行此安排，教育局稱現階段沒有數據，部分學校正與午膳商商討。

校長：只個別年級返學 難派飯

佛教林金殿紀念小學全校約三成學生受惠「在校免費午膳」，校長吳永雄認為，局方提出「派實體飯」安排原意是好，「都是擔心小朋友無飯吃」，但學校最快要待全校6級學生恢復半天課始可落實，因飯商供應是按每月計，舉例各年級輪流返學較難安排。

吳永雄認為可考慮其他形式，如派飯券換實體飯，或按學生實際需要發放津貼等，而非「一刀切」派實體飯。

聖公會基愛小學四成學生屬「在校免費午膳」受助之列，校長陳嘉文亦認同派飯券較理想，學生放學後攜帶餐盒回家，食物有可能中途變壞，就此校方為學生準備保溫袋，希望復課後妥善落實派飯安排，此前學校一直定期向基層家庭提供援助，向他們轉贈食物、米、口罩等。

閩僑小學校長葉淑婷亦提及「派實體飯」難題，包括午膳供應商要考慮成本，「平日在校午膳是用環保餐盒，如要讓學生帶回家再交回，有點困難」，又說若只有個別年級回校，實難做到派飯安排，學校為幫助有需要之基層生，過去9個月向他們發放外界捐贈的物資，試過派米、餐飲券、罐頭等。

教育局稱，「在校免費午膳」由局方直接撥款予學校，然後由學校代合資格學生向午膳供應商繳付有關費用，持份者認為此安排既確保津貼全數用於清貧學生午膳開支上，也能讓學生獲得均衡及充足的午膳。