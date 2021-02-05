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智叻中文Smarties' 第456期

人生教練：忘我文學家 陶淵明

【明報專訊】陶淵明是東晉至劉宋間的文學家。他的曾祖父陶侃是東晉的大司馬，即掌管軍事的高官，陶淵明卻一生都未曾成為朝廷重臣。

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