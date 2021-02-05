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智叻中文Smarties' 第456期

周圍「中」：無雷公咁遠

【明報專訊】大家的家和學校距離遠嗎？如果你住得遠，會怎樣形容遠距離呢？有句俗語叫「無雷公咁遠」（另有說法是「母雷公咁遠」），形容非常遙遠的距離。究竟雷公是誰？他的家真的住很遠嗎？

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