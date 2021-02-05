教育
語文同樂 第491期

卷二練筆：範文作者例子應用──韓愈

【明報專訊】韓愈曾謂：「大凡物不得其平則鳴」，人心中不平，便會發聲，他自己便是這樣的人。韓愈善寫古文，他的文章批評社會現實，筆力雄健，反映時代之弊。以下專以他不平則鳴的性格為例。

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