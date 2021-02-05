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2021年2月5日星期五
語文同樂 第491期
教協教聯斥校本檢測卸責 教局：非復課條件 不希望校長感壓力
「新通識科」2/3內容講國家 楊潤雄：不等於是國教
「遺憾」《地厚天高》放映會 港大：重新審視予學生會安排
潮看文史：過（gwo3） 年（nin4）
潮看文史：新春節俗指南
浮城光影：我的賀歲片回憶
字旅行間：異鄉／過年
放空標點：返校
時代沉思：冬日烈風下談〈兩個油漆匠〉
卷二練筆：範文作者例子應用──韓愈
綜合精練．演講辭：健康生活周
古典今用：但願彼此健健康康
周圍「中」：無雷公咁遠
周圍「中」：「雷公」身世之謎
答案
時事中文：三色桶變垃圾桶
答案
人生教練：忘我文學家 陶淵明
講故事：糧食小精靈
卷二練筆：範文作者例子應用──韓愈
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【明報專訊】韓愈曾謂：「大凡物不得其平則鳴」，人心中不平，便會發聲，他自己便是這樣的人。韓愈善寫古文，他的文章批評社會現實，筆力雄健，反映時代之弊。以下專以他不平則鳴的性格為例。
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時代沉思：冬日烈風下談〈兩個油漆匠〉
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古典今用：但願彼此健健康康
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