「新通識科」2/3內容講國家 楊潤雄：不等於是國教

當局最近公布改革通識科的安排建議，課程六大單元改成三大主題，不見原本有關「個人發展」內容。楊潤雄昨稱，有關內容在整個學制及課程可透過社區服務、其他學習經歷等做到，為減少新科目課時，新課程沒涵蓋有關內容。他不認為新科目刪減相關內容，會令高中課程有缺失。

教協昨召開記者會，理事、資深通識科教師張銳輝說，以往通識科課程由個人家庭出發，再延伸至社會、國家及世界，但新課程收窄至以國家議題為中心，令學生無法全面認識世界。他質疑當局只裝備學生成為「大灣區年輕人」，而非「國際城市的下一代」。當局亦建議日後新科公開考試，短題目及多項選擇題（MC）佔分數三成，張說MC題有指定答案，他擔心當局透過題目向學生灌輸正面國情的硬知識。

短題倡佔三成

教協質疑只灌輸正面知識

教協副會長、通識科教師田方澤說，教協不反對學生認識國家，但需同時認識國家正反兩面，迴避國家的不足或政府的過失無助社會進步，質疑「課程到底希望學生認識國家，抑或灌輸正面資訊？」教育局發出的諮詢文件同時涉及高中另外3個核心科改動，田方澤說相關改動幅度大，但今次諮詢期只有一個月，要求當局重新諮詢學界。