教協教聯斥校本檢測卸責 教局：非復課條件 不希望校長感壓力

楊潤雄昨解釋，過去有些學校能恆常檢測，而較早時曾為學校提供自願檢測，亦有部分學校近百分之一百的教師有檢測，故「不如多行一步」，令那些學校有空間可提供更多服務。

他說，詳細的通函會在本周內盡快發出，並澄清恆常檢測並非對學校的一個要求，亦不會是未來考慮所有學校復課的條件，局方會考慮整個疫情發展、學校準備及專家意見，當疫情整體環境容許所有學生回校上面授課，「會絕對毫不猶豫盡快做」。他又說，局方絕不希望為任何人構成壓力，一直以來除個別情况外，均是鼓勵公眾自願做檢測，現時在教育界的立場亦是如此。

教協昨發稿「六問教育局」，要求局方撤回措施，批評局方推卸責任予學校造成對立、全面檢測費時失事、資源錯配等。教聯亦表示，反對局方把教職員檢測責任「完全推給學校」，稱政府應承擔更大責任，主動與業界溝通，以制訂逐步恢復面授課堂的可行方案。

中學校長會昨亦稱，現時局方要求學校申請恢復面授課堂，「做法極不理想」，並讓學校工作百上加斤，如專家指出有校內人士接受14天病毒檢測是恢復面授課堂不可或缺條件，局方宜就強制檢測公告刊憲。

校長：破壞學校與教職員互信

廠商會中學校長麥耀光昨於商台節目形容有關措施形同威脅，不少校長「敢怒不敢言」。匯基書院（東九龍）校長鄭建德亦形容措施破壞學校與教職員的互信，「一路復課都相安無事，為何今次加設條件？」他擔心農曆新年疫情波動較大，暫傾向只安排三分之一學生回校。

何栢良：14天一驗太久 成效小

有學校則選擇安排恆常檢測以全面復課，聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成表示，學生無法回校相當傷心，有學生早前回校兩日後，得知要農曆年假後才可再次回校，放學時不禁難過哭泣，目前學校可選擇全校復課是一件好事，如有教師不願意，會加以解釋及勸說。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，本港約1萬名確診者中，約30至40人為教師或學生，比例不算高，認為學校防疫措施有效；曾有患者於潛伏期到訪的中小學則約有110至120間。何指出，教師佔整體師生人數較小的比例，師生感染的風險無大分別，對於教師每隔14日定期檢測，他認為相隔14天「太長、不理想」，相信措施有成效但相對小。他建議，當局可要求去過有確診者於傳染期到訪的食肆、或居住疫廈的師生留家醫學觀察，而港府發放到訪地址等資訊時，應更方便市民查閱。