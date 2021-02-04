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2021年2月4日星期四
通通識 第693期
新通識內地考察 成績或列證書 問學校「反映學生學習表現」方式 列4選擇
中共中央少先隊工作意見：加強與港澳兒童組織交流
浸大研中藥新複方 有望治阿茲海默症
煙草危害
時事議題：電子煙 加熱煙 使用急升
時事議題：吸大麻青少年增
時事議題：答題指引
影視看通識：造星熱潮
漫畫拆解：強制全民檢測 有助控制疫症蔓延？
摘星拆解：代孕服務惹爭議
星級例子庫：家庭關係
閉上眼看見小王子
真假fun一fun：小王子只有一個樣子？
時事常識挑戰（國際）：大自然的影響
時事常識挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：借用來自月球的東西
時光之旅：2004年2月4日——facebook誕生
今期流行：十二生肖Lego賀年
今期流行：答案
意見調查：
摘星拆解：代孕服務惹爭議
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【明報專訊】新聞資料
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新通識內地考察 成績或列證書 問學校「反映學生學習表現」方式 列4選擇
中共中央少先隊工作意見：加強與港澳兒童組織交流
浸大研中藥新複方 有望治阿茲海默症
煙草危害
時事議題：電子煙 加熱煙 使用急升
時事議題：吸大麻青少年增
時事議題：答題指引
影視看通識：造星熱潮
漫畫拆解：強制全民檢測 有助控制疫症蔓延？
摘星拆解：代孕服務惹爭議
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時事常識挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：借用來自月球的東西
時光之旅：2004年2月4日——facebook誕生
今期流行：十二生肖Lego賀年
今期流行：答案
意見調查：
新通識內地考察 成績或列證書 問學校「反映學生學習表現」方式 列4選擇
中共中央少先隊工作意見：加強與港澳兒童組織交流
浸大研中藥新複方 有望治阿茲海默症
煙草危害
時事議題：電子煙 加熱煙 使用急升
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星級例子庫：家庭關係
閉上眼看見小王子
真假fun一fun：小王子只有一個樣子？
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時事常識挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：借用來自月球的東西
時光之旅：2004年2月4日——facebook誕生
今期流行：十二生肖Lego賀年
今期流行：答案
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