新通識內地考察 成績或列證書 問學校「反映學生學習表現」方式 列4選擇

教育局通函載列對改革通識的建議，稱科目「提供內地考察機會，讓學生親身認識國情和國家發展」。內地考察主題為「中華文化與現代生活」，佔10小時學習時數，參加學生要於考察地點蒐集資料、撰寫報告等。至於如何反映參加學生表現，當局收集學校意見，列4個選項：學校成績表、DSE證書、學生學習概覽、供「大學聯合招生辦法」申請之用的比賽／活動的經驗及成就（見表）。

校長籲釐清參與考察與否分別

瑪利諾神父教會學校校長何力生稱，新課程的內地考察不是必然要去，有去固然是對其「value-added」（增值），但部分學生或因各類原因未必去到，倘因而失去DSE證書上的一個證明，相比有去學生「差少少」。他認為，如果要標示在DSE證書，須釐清參與內地考察與否的分別，因為DSE證書不止關乎本地升學，亦有機會用於海外升學。

教育團體「教育野」發言人鄭家朗說，局方將「內地考察」表現置於學科重要位置，甚至影響學生升大學等，但學生如要去內地考察，要面對人身安全風險，因他們在港即使只是參與合法活動，行使政治權利，在內地被視為違法，「為了去內地考察，變相不得不埋沒、減少發表政治意見及參與」。對於教育局長楊潤雄早前稱年輕人到內地交流時「就算見到很多事實，都選擇不相信」，鄭稱，不相信事實的是楊潤雄，因通識科沒有令學生激進，更有研究稱學生學通識更深思熟慮，又認為當學生在交流團只獲灌輸國家「好」的一面，「其實學生都會懷疑」。

教聯：改革方向正確

教聯會昨稱，當局提出的改革方向正確，從課程宗旨、學習重點及考評等方面，均較以往明確和清晰，稱新修訂既「立足香港、胸懷國家、面向世界」，亦突出了國家和香港這兩個主題，把香港置於國家發展的大框架之下，能反映國家與香港之間的密切關聯，相信這科課程有助學生更易理解香港是中國的一部分。