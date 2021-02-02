駿洋邨幼園交仁愛堂辦 採戲劇元素教學法

學費貼近街坊負擔能力

疫情下曾被徵用作檢疫中心的火炭駿洋邨，居民去年8月及12月分批入伙。邨內駿洋商場地下的新幼稚園料新學年9月開學，屬教育局幼稚園教育計劃。

仁愛堂稱，校舍面積1103平方米（11,872平方呎），將利用校舍廣闊空間，打造擁有優質師資及設施、學費貼近區內市民負擔能力的幼稚園。仁愛堂表示，幼稚園以「3C‧DRAMA」為教育理念，着重激發幼兒創意（Creativity）、提高溝通（Communication）及協作（Collaboration）的能力，教學方法會以戲劇元素為主調。

另4新屋邨幼園校舍批出

另一間位於將軍澳雍明苑的新校舍則分配給保良局，安排在寶林邨的保良局易澤峰幼稚園稍後遷入。校方回覆查詢稱，預計新校舍於2021/22學年下學期啟用，會繼續改良現在的自由遊戲及活動教學，並開展「正向教育計劃」。

至於其他3間新幼稚園校舍，深水埗白田邨新校分配給九龍樂善堂；深水埗麗翠苑新校舍則供長沙灣街坊福利會林譚燕華幼稚園搬遷；長沙灣海達邨新校舍則分配予佳寶教育基金會有限公司。