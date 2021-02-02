浸大校長履新 學生會冀重視民主自由 衞炳江：守護我們珍視價值

稱國家支持 可望成「真正的國際大學」

昨日展開5年任期的衞炳江在電郵稱，大家置身於不平凡的時代，科技猛進推動人類進步，新冠肺炎疫情、地區政治危機和林林總總的環球挑戰卻帶來隱憂，「不平凡的時代孕育出精闢見解，卻無法洞悉前景」。

衞炳江稱，為促進教學、研究及知識轉移，上任後首要工作之一是加強浸大、業界和政府的合作，並引進更多國際伙伴和專家。

他說，憑藉香港的獨特地位和優勢，浸大在推動藝術、媒體、中醫藥等發展扮演舉足輕重的角色，「加上國家給予的支持和機遇，浸大將可發展成為真正的國際大學」。

浸大學生會署理會長方仲賢說，在《港區國安法》下不敢對高等教育界有太多期望，他期望衞炳江履行信中承諾，守護大家珍視的價值。他認為浸大的價值包括民主、言論自由等，期望衞炳江日後讓學生在校和平表達對校政的不滿、政治訴求等，不會無理對待有關學生。

倘學生「有事」

方仲賢：不求衞代辯護 只求說公道話

方又說，日後當學生「有事」時，衞毋須為他們辯護，但希望他公正及公道地說話，成為有風骨的校長。

浸大部分學科例如中醫，要求學生到內地實習。方仲賢說，在現時政治環境下，不知道學生會否因以往的網上言論，或因曾分享反修例運動帖文，而影響他們在內地的人身安全。他希望衞炳江檢視部分學科將內地實習列為畢業要求的安排。

浸大校董會去年7月通過任命衞炳江，接替退休的錢大康，成為浸大第6任校長。加入浸大前，衞在理工大學任職24年，曾任理大常務及學務副校長。