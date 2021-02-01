教育
常識學堂 第201期

濕地居民：雀鳥覓食秘技

【明報專訊】雀鳥演化出不同的身體特徵和覓食技巧，以助牠們適應各種棲息環境。即使棲息在同一生境，牠們也會物色合適的微生境居，以減少物種間的競爭。就讓我們一起去認識雀鳥的特別覓食技巧吧！

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