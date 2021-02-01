教育
常識學堂 第201期

時事常識挑戰(香港)：疫下過新年

【明報專訊】快到農曆新年了，為防止疫情惡化，需避免人群聚集，降低病毒傳播風險，今年農曆新年變得不一樣，部分過往必做的賀年活動都要取消或縮小規模。

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