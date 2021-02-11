教育
常識學堂 第201期

STEAM足迹：洋葱穿衣法最保暖

【明報專訊】Joanne說：「學懂如何穿衣最保暖前，首先要了解保暖的原理。」我們可根據熱力傳遞的原理，以及衣服的物料成分，了解如何穿衣最保暖。

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