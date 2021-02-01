教局更新危機手冊：遇事應減師生目擊

應用手冊最新版本是2020年9月，共76頁，包括學校危機處理小組的組成及職責，對各方包括師生、家長、社區等跟進。比對手冊2016年9月上一版本，舊版提及當危機事件發生後，學校須確保師生安全，例如為師生提供安全環境，而「安排他們離開肇事現場」此句，新版更新為「安排他們離開肇事現場或調動課堂，減少師生目擊現場情况的機會」。校方向學生宣布消息時，新版本提醒校方應提供足夠資料（例如：當事人班別及姓氏），讓學生辨識當事人身分，有助識別需要支援的學生。

學校受訪前要通知教局

就學校回應傳媒時安排，除保留舊版提及學校可委任發言人、應盡快主動發布消息等，新版手冊增設兩點，包括受訪前要通知教育局區域教育辦事處，以及如發現傳媒報道資料有誤或誤導，學校可按需要更正或澄清。

教育局教育心理學家張巧儀於「局中人語」表示，局方定期為學校人員舉辦培訓，加強他們處理危機能力，早前已舉辦多場以「學校危機處理——危機介入心理支援」為題的工作坊，由教育局教育心理學家主講及帶領參加者分組研討個案。她稱工作坊中「講者刻意打破禁忌」，以學生自我傷害事件為模擬背景，協助參加者逐步了解危機介入及心理支援的程序和實際運作。