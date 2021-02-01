中大學生會候選內閣：續宣自由 做入獄準備

明報記者 黃焯謙

信國安紅線下仍有發聲空間

修讀政治與行政學系三年級的林睿睎去年曾參選中大學生會，因提名問題未能「入閘」。一年過去，社會政治環境因《港區國安法》有大轉變，林承認國安法令做事說話變得有顧忌，但相信「紅線」之下仍有空間，「只要一日講香港、講民主、講自由還未違反他們（政權）法律，我們仍然會做」。空間收窄，他覺得參選學生會意義變大，「站出來（參選）本身已是一種意義」，「我們想告訴香港人，至少我們這群年輕人未放棄香港、未放棄我們心愛的地方」。

稱學術帶來真理 冀守護中大價值

挺身發聲之外，「朔夜」冀有行動守護大學學術自由。林說，有人或質疑捍衛校園民主價值對本港意義不大，但他認為大學內外的事並非切割，冀能守護中大價值、學術及言論自由，並推廣至全港。林的同系同學、候選外務副會長羅子維說學術帶來真理，對極權而言是一種挑戰，故內閣重視「學術戰線」。至於如何守護，林說成員上任後會在校內不同委員會發聲，亦不排除體制外有行動，包括在校園示威遊行、圍堵。

自前年反修例風波爆發，多名學生領袖被捕甚至入獄。羅稱，內閣12人曾討論上任學生會的最壞後果，自己亦「攝高枕頭」思考過，最終成員均有被捕及入獄的心理準備。林說家人固然擔心，但幸獲他們理解，而自己經反覆思量才決定參選，「每個香港人都有責任守護這片土地，我們只是其中最渺小的一個，做得幾多得幾多」。面對不同風險，上任後工作會否趨低調？林稱成員不會刻意出風頭或「博拉」，但「如果繼續宣揚民主自由價值、繼續團結香港人、繼續延續抗爭精神就叫『高調』的話，那就容許我們高調吧」。

政綱無提二次前途 稱不需不可再講

近兩屆中大學生會參選政綱均提及香港「二次前途問題」，「朔夜」政綱則無相關內容。羅子維說，去年「還有很多事可大膽講、大膽想像」，但國安法時代開始，已不需要亦不可以再發表相關論述。形容內閣為本土派的林睿睎就說，不少港人已接觸相關論述，「相信不少人心中有一套對香港的想像」，現時再多講有關論述未必有大作用。