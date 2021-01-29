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2021年1月29日星期五
智叻中文Smarties' 第455期
城大東莞校6月動工 後年開學 港教員不北上 學生會關注會否頒「城大證書」
教師中心9月停辦無諮詢 教協批不尊重持份者
資優學苑設3「衛星中心」 「到會」提供課程
名家學堂：從文．字中示愛
名家學堂：大師也有情困時
浮城光影：處身亂世，如何能避免心魔吞噬——《一劍蜀山》
閱讀篇章：〈青山下的白〉——麥樹堅
學習重點：第二人稱
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：範文作者例子應用──莊子
綜合精練．書信：學生應有特質 見解論證示例
古典今用：是是非非，由它去吧
周圍「中」：人怕出名豬怕肥
周圍「中」：樹大招風
答案
時事中文：軟餐尋味
答案
人生教練：戰國縱橫家 蘇秦
講故事：家中的仙人掌
答案
【明報專訊】■閱讀理解
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城大東莞校6月動工 後年開學 港教員不北上 學生會關注會否頒「城大證書」
教師中心9月停辦無諮詢 教協批不尊重持份者
資優學苑設3「衛星中心」 「到會」提供課程
名家學堂：從文．字中示愛
名家學堂：大師也有情困時
浮城光影：處身亂世，如何能避免心魔吞噬——《一劍蜀山》
閱讀篇章：〈青山下的白〉——麥樹堅
學習重點：第二人稱
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實戰篇：參考答案
卷二練筆：範文作者例子應用──莊子
綜合精練．書信：學生應有特質 見解論證示例
古典今用：是是非非，由它去吧
周圍「中」：人怕出名豬怕肥
周圍「中」：樹大招風
答案
時事中文：軟餐尋味
答案
人生教練：戰國縱橫家 蘇秦
講故事：家中的仙人掌
城大東莞校6月動工 後年開學 港教員不北上 學生會關注會否頒「城大證書」
教師中心9月停辦無諮詢 教協批不尊重持份者
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浮城光影：處身亂世，如何能避免心魔吞噬——《一劍蜀山》
閱讀篇章：〈青山下的白〉——麥樹堅
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閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：範文作者例子應用──莊子
綜合精練．書信：學生應有特質 見解論證示例
古典今用：是是非非，由它去吧
周圍「中」：人怕出名豬怕肥
周圍「中」：樹大招風
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人生教練：戰國縱橫家 蘇秦
講故事：家中的仙人掌
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時事中文：軟餐尋味