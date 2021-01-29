教育
語文同樂 第489期

卷二練筆：範文作者例子應用──莊子

【明報專訊】莊子，戰國時宋國人，為道家思想的代表人物。他曾為宋國的漆園吏，與惠施為友，一生雖處貧困，卻鄙棄富貴名利，崇尚自然，追求逍遙無待的精神自由。以下略談其處世態度以入文。

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