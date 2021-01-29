資優學苑設3「衛星中心」 「到會」提供課程

伙沙田元朗將軍澳校 盼擴至多區

學苑昨與3間學校舉行簽約儀式，並於網上進行揭幕禮。學苑院長黃金耀說，今次3間中心集中在新界，分別是沙田、將軍澳及元朗，希望未來可在不同地區開設更多中心。他說，中心除地理上更方便學員，中心學校亦有其特色設備，令資優教育課程更完善。

黃金耀舉例，有成為中心的學校着重體藝發展，並設有大型演奏廳；有學校則有完善媒體製作設備，亦有學校發展生態教育，學苑可根據各校特色開設更多不同類型的課程，惟受疫情所限，中心的課程及舉行模式仍待商討。

各校可地區為本辦活動

學苑董事局主席林曉鋒補充，學苑過去5年一直希望建設中心，去年初正式籌備，學苑揀選中心時，除了會考慮地理位置，亦會考慮學校的特色，以及是否與學苑持有共同理念，「每一個學生都是獨特及有潛能，關鍵是我們有沒有發掘出來，如學校不幫手發掘，又不是我們的理念」。

林曉鋒說，雙方合作關係並非單向，學苑除會「到會式」提供課程及導師資源，身為中心的學校也可據區內需要舉辦不同活動，「希望在每區都播下種子」，目前學苑有約7000名來自18區的學生，預料下學年可達1.5萬名。