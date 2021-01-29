教師中心9月停辦無諮詢 教協批不尊重持份者

教師中心停辦消息去年10月傳出，蔡若蓮昨透過網上專欄公布，決定今年9月起停辦教師中心，稱隨時代發展和教育變革，教師的角色與專業發展的模式亦要因時制宜，不斷更新。她表示，配合資訊科技及雲端平台的發展，校內、校外以至跨校、跨境的專業交流更為緊密，不同學習社群和交流平台發展迅速，教師專業發展進入豐富多元的新里程。

諮管會選舉不進行 選票銷毁

教師中心諮管會選舉期去年1月20日開始，教協首次組隊派34人名單出選力爭「教師提名委員」席位，惟之後因疫情停課，投票暫緩。蔡若蓮昨稱，第24屆諮管會選舉毋須進行，秘書處會在局外人士見證下，把已收到的「投票結果回覆表」及「選舉回條」銷毁。

曾出任幾屆諮管會成員的葉建源表示，對停辦消息感十分惋惜，不少熱心的教師正準備競選新一屆諮管會，重振教師中心發展，卻在此刻收到教師中心停辦噩耗。他稱，一個30年歷史的機構「說停辦就停辦」，對現屆諮管會成員、已報名參選的新一屆候選人及眾多的成員團體而言，似乎都不尊重。