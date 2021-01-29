城大東莞校6月動工 後年開學 港教員不北上 學生會關注會否頒「城大證書」

擬收6000人 先開碩士理工科

城大2018年原定計劃於惠州辦學，惟計劃觸礁，需另覓校址，去年決定選址東莞。城大回覆最新進展稱，國家教育部正審批港城大（東莞）的申請，預料在2023年正式開辦課程，會先開設碩士課程，隨後開辦本科課程，總收生人數擬為6000人，當中包括2800名本科生。港城大（東莞）擬先開辦計算機科學與技術、物理、數學、工商管理等課程，其後陸續增設其他學科領域，例如土木工程、生物醫學、金融學等。

學生會關注是否與港生同等待遇

城大稱，在本港校園的教員不會到港城大（東莞）授課，港城大（東莞）將自行招聘師資及進行教研工作。

城大學生會署理會長林穎曦說，港城大（東莞）的課程、教員與本港城大不同，倘校方同樣以「城大」名義向兩地學生頒授畢業證書，或對本港城大生不公平。他亦關注港城大（東莞）畢業生有否資格加入校友會，與本港畢業生享同等待遇。林冀校方更公開透明，向學生交代港城大（東莞）建校進展。

浸大2005年與北京師範大學於珠海合辦聯合國際學院，中大2014年與深圳大學合辦香港中文大學（深圳）。除了城大，科大、理大及公大亦籌備在大灣區內地城市發展，其中科大早前宣布，位於廣州南沙區慶盛的香港科技大學（廣州）預計明年9月正式開學，首階段收4000名研究生，並希望5年內全球招聘400名常規教員。