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2021年1月28日星期四
常識天下 第204期
楊潤雄：北上睹「事實」 學生仍不信 葉建源：交流應兼及國家正負面 助增可信度
理大AI估算工傷病假復康進程 準過人手
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時事議題：社交媒體侵犯私隱？
時事議題：網絡欺凌
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爆point大全：影響政府管治效能因素
題型拆解：關注點須歸納論證
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新聞有常識：暴風雪影響日常生活
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世界幹什麼：足球史上入球王
時光之旅：1813年1月28日——《傲慢與偏見》出版
今期流行：跟影子玩遊戲
意見調查：
今期流行：跟影子玩遊戲
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【明報專訊】在光線的照射下，任何事物都會有影子，看似平平無奇，但其實可以帶來樂趣。在家閒來沒事做，不妨跟影子玩遊戲，邊做出不同姿勢，邊看從牆上倒映出怎麼樣的影子吧！
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