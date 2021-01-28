教育
常識天下 第204期

今期流行：跟影子玩遊戲

【明報專訊】在光線的照射下，任何事物都會有影子，看似平平無奇，但其實可以帶來樂趣。在家閒來沒事做，不妨跟影子玩遊戲，邊做出不同姿勢，邊看從牆上倒映出怎麼樣的影子吧！

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