教育
通通識 第691期

題型拆解：關注點須歸納論證

【明報專訊】部分同學誤以為「關注點」題型只需指出為何持份者關注事件便可以，忽略了當中的要求及運用相應答題技巧。下文將拆解此題型，並輔以題目例子說明。

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