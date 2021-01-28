教育
通通識 第691期

爆point大全：影響政府管治效能因素

【明報專訊】政府如具良好的管治效能，可有效治理社會，維持社會穩定發展和進步，反之則可能使社會爭議頻生，影響社會、經濟及民生發展。有什麼因素影響政府管治效能？

上 / 下一篇新聞