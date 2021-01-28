楊潤雄：北上睹「事實」 學生仍不信 葉建源：交流應兼及國家正負面 助增可信度

經民聯立法會議員梁美芬昨向楊潤雄提口頭質詢，稱有學生不敢承認曾參加內地交流，承認參加過活動的學生就不相信在內地的見聞，亦有學生認為活動「洗腦」。楊潤雄認同有關看法，稱年輕人或受網上錯誤資訊影響，造成既定看法，令他們更難開放自己到內地「看整件事的真象」。他希望社會共同努力，「將正確的事、將事實說出來，令社會有較多這些聲音出現」。

指教師看法有影響 楊盼加強師訓

楊又說，教師如何看待內地發展會影響學生學習，希望加強教師入職前培訓及大學師訓，令教師了解國情，「從而幫助我們學生更正確認識國家及國情」。

被問遊學列必修 稱視高中效果

金融界立法會議員陳振英問當局會否將遊學列入中小學教育必修部分，楊潤雄稱，高中通識改革後將要求學生到內地考察交流，而歷史及地理等其他科目則以自願形式推行內地交流。楊說，部分家長或擔心子女離港活動，「尤其小學階段要小心處理」，當局會先了解高中通識科要求學生參與內地考察的效果。

教協副會長葉建源表示，當局推行內地交流團時稱要藉此提升學生身分認同，令社會有印象認為相關遊學團設計不全面。葉說，學生多認識內地是好事，但應在交流活動全面認識國家，包括正面及負面的事，以增遊學團行程內容可信度。

葉：遊學耗資源 可參觀博物館

葉說不反對舉辦遊學團，惟有關活動需大量資源，教師負擔沉重，亦佔用學生上課時間，建議以不同形式讓學生接觸世界，例如觀看其他文化的演出、參觀博物館，或由本港學校接待外地學生等。