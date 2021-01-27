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2021年1月27日星期三
Smarties' Power English 第301期
退休員工倘損校譽 城大停發離職福利
港大蒲飛路校園動工 料2025年落成
任內帶領升格大學 公大榮休校長譚尚渭離世
研究：自覺遭社會排斥者 喜視覺密集圖案
大人ing：溫柔與憤怒 Manson張進翹
大人ing：曾是火爆band友 我要溫柔地唱出控訴
第一印象：報紙
古文化談：古代移民潮
人物例子庫：“知識分子應該像鳥，風雨欲來，鳥第一個感覺受到，知識分子是最敏銳的，應該永遠走在時代的前面。”
文字定格：浮金寺影
投稿園地：橋
文字發酵：見字飲水
參考答案
News feed：An exodus from WhatsApp
News feed：A whitewashed cover
Answers, News feed
Infographic：Cancer
Horizon：Theme parks
Comic：Gandhi, the Father of India
Story：An unjust election
Answers, Story
Animal：Twinkle Twinkle Little Sea Star
Answers, News feed
【明報專訊】1. False
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退休員工倘損校譽 城大停發離職福利
港大蒲飛路校園動工 料2025年落成
任內帶領升格大學 公大榮休校長譚尚渭離世
研究：自覺遭社會排斥者 喜視覺密集圖案
大人ing：溫柔與憤怒 Manson張進翹
大人ing：曾是火爆band友 我要溫柔地唱出控訴
第一印象：報紙
古文化談：古代移民潮
人物例子庫：“知識分子應該像鳥，風雨欲來，鳥第一個感覺受到，知識分子是最敏銳的，應該永遠走在時代的前面。”
文字定格：浮金寺影
投稿園地：橋
文字發酵：見字飲水
參考答案
News feed：An exodus from WhatsApp
News feed：A whitewashed cover
Answers, News feed
Infographic：Cancer
Horizon：Theme parks
Comic：Gandhi, the Father of India
Story：An unjust election
Answers, Story
Animal：Twinkle Twinkle Little Sea Star
退休員工倘損校譽 城大停發離職福利
港大蒲飛路校園動工 料2025年落成
任內帶領升格大學 公大榮休校長譚尚渭離世
研究：自覺遭社會排斥者 喜視覺密集圖案
大人ing：溫柔與憤怒 Manson張進翹
大人ing：曾是火爆band友 我要溫柔地唱出控訴
第一印象：報紙
古文化談：古代移民潮
人物例子庫：“知識分子應該像鳥，風雨欲來，鳥第一個感覺受到，知識分子是最敏銳的，應該永遠走在時代的前面。”
文字定格：浮金寺影
投稿園地：橋
文字發酵：見字飲水
參考答案
News feed：An exodus from WhatsApp
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Infographic：Cancer
Horizon：Theme parks
Comic：Gandhi, the Father of India
Story：An unjust election
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