教育
語文同樂 第488期

古文化談：古代移民潮

【明報專訊】近日有關社交與通訊軟件的討論沸沸揚揚，出現「軟件移民」、「社交遷徙」等現象。談起移民，這對古人來說，絕不是什麼好事，無論是想逃避戰禍，抑或為勢所迫，都難免背井離鄉之痛。

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