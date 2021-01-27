教育
語文同樂 第488期

大人ing：溫柔與憤怒 Manson張進翹

【明報專訊】參加ViuTV《全民造星III》一炮而紅的張進翹（Manson），節目中溫文爾雅，但原來他有「火爆」的一面。

上 / 下一篇新聞