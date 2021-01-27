退休員工倘損校譽 城大停發離職福利

馮偉華指準則含糊 質疑噤聲手段

城大專業進修學院高級講師兼教協會長馮偉華表示，「有損大學聲譽」準則含糊，且是「人為因素決定」，質疑是大學向教職員秋後算帳的手段，「不想人發表咁多意見」。馮稱以他所知，去年6月有前教員收到通知不獲福利，惟沒有解釋原因，「衰咩都唔知」，決定的過程黑箱作業，亦沒有上訴機制。他稱，不獲福利的前教員因沒有「城意咭」，在現行保安措施下變相禁足校園。

根據城大網頁資料，校方會向離職時服務大學10年以上的教職員及配偶，簽發一張「城意咭」，讓他們使用城大的圖書館、停車場、餐廳、體育設施等，而長期服務退休教職員及配偶可獲津貼到校內保健中心或指定診所求診，每年實報實銷不多於1500元。

城大稱，校董會去年3月26日決議，不再向某些退休或長期服務教職員提供「額外福利」。據了解，倘長期服務或退休教職員涉「不當行為」，包括削弱大學形象、損毀學術聲譽、令城大聲譽受損等，校方將暫停向有關前教職員提供離職福利，而校方會逐一審視擬停發離職福利的個案。

城大：在職時績效低 少數人不獲額外福利

城大引述該校人力資源處處長鄒潔儀稱，根據紀錄，至今只有少數個案不獲「額外福利」，他們均因為在城大在職時，績效長期處於低水平，而有關績效由其系主任或直屬主管評核。

城大回覆查詢稱，所有教職員退休時按僱傭合約訂下的福利不受影響，又形容向退休或長期服務教職員提供「額外福利」，例如退休後回城大校園享用醫療服務，「這在世界上其他大學、機構非常罕有」。