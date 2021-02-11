DSE核心科原校考 校長會：利聯絡考生突發應變

考評局發布最新「在試場實施的預防措施及應變安排」，包括座位距離由去年1至1.8米，定為今年1.5米；試場學校開放供考生入內時間遲10分鐘，若8時半開考，8時讓考生入場（見表）。考評局回覆，汲取去年試場拉闊考生座位距離的經驗及因應各學校能提供考試場地的實際情况，今年把考生座位之間的標準距離定為約1.5米，又稱考生入場情况應較去年順暢，所需時間亦預計較短。

考評局又稱，今年DSE試行「原校及地區試場」安排，各試場學校共提供約500個禮堂及接近1000個課室為試場，禮堂數目較去年354個為多，課室數目則比去年3400個相應減少。連鎮邦稱，除個別學校因工程、地理等特殊情况難做到「原校試場」，相信大部分學校問題不大，對學生而言回原校也較易適應。他又稱，學校考生原則上都會考4個核心科目，原校禮堂可容納100多人，若不夠空間可調動小量課室，若屆時疫情許可復課，亦可平衡其他級別上課及DSE，避免有學校或因有較多課室做試場而需停課。

座位標準距離1.5米 津中議會稱不難

津貼中學議會主席劉振鴻亦認為，考生原校考，當有突然情况如有考生確診，可較易追蹤及做應變安排。他又稱，去年大部分學校已做到座位1.8米距離，今年1.5米要求更易達到，而一般探熱及交申報表做法，學校已有相當經驗處理。

考評局又提醒，根據衛生防護中心的建議，出現任何2019冠狀病毒病病徵的考生不應赴考，包括發燒（耳探體溫達到38℃或以上）、有急性呼吸道感染徵狀，例如咳嗽、氣促；或突然喪失味覺或嗅覺。