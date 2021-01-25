教育
常識學堂 第200期

互動專區：薯片形狀大不同

【明報專訊】我們不時想找點零食過口癮，我最近就購入了大量薯片，以便隨時盡情大吃特吃，即使吃光袋裝薯片，也有筒裝薯片補上。咦？明明都是薯片，為什麼筒裝薯片的形狀跟袋裝薯片不一樣？

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