教育
常識學堂 第200期

食物的科學：檸檬發電機

【明報專訊】電是重要能源之一，沒有電力會為生活帶來不便，例如寒冷時沒法開暖風機、黑暗中不能開燈等。你有想過電力是怎樣產生的嗎？原來用食物也可發電呢！

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