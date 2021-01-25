教育
常識學堂 第200期

新聞解碼：非法砍伐 珍貴樹木

【明報專訊】香港雖是石屎森林，但仍種有多種植物，當中更有100種獲漁農自然護理署列入《香港稀有及珍貴植物》。可是，有自私的人起了貪念，在郊野非法砍伐樹木牟利。

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