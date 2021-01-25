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2021年1月25日星期一
通通識 第690期
理大遙距實驗平台 教師薦SBA疫下採用
VR健身遊戲結合 老友記「暢遊」列國
表揚光學貢獻 張翔獲SPIE墨子獎
時事懶人包：直播帶貨
時事點對點：九龍上班車速10年最慢
時事點對點：車牌查冊新措施 記協批打壓調查報道
Data解密：少數族裔社經地位
火星庫：仇恨言論vs.言論自由
Road to 5**：Casual consumption attitude of young people
每周焦點：警首用國安法封網站 IT界：做法「如大陸」
穴位針灸 緩解不適
STEAM足迹：不同穴位的功能
新聞解碼：非法砍伐 珍貴樹木
答案
食物的科學：檸檬發電機
互動專區：薯片形狀大不同
Data解密：少數族裔社經地位
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【明報專訊】通識課程中關於身分認同的討論，不少都涉及少數族裔如何融合本土生活，當中多集中討論他們的生活經驗及如何與本地社會交流。不過，我們亦可以從社經地位的角度理解他們的情况，使討論更加立體。
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