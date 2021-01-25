教育
通通識 第690期

Data解密：少數族裔社經地位

【明報專訊】通識課程中關於身分認同的討論，不少都涉及少數族裔如何融合本土生活，當中多集中討論他們的生活經驗及如何與本地社會交流。不過，我們亦可以從社經地位的角度理解他們的情况，使討論更加立體。

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