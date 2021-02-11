理大遙距實驗平台 教師薦SBA疫下採用

做實驗是理科必須一環，理大應用物理學系副教授麥熾良稱，學校大多安排學生同一時間到實驗室做實驗，惟學生學習進度不一、做實驗所需時間不同，「你做到就做，做不到的話，對不起你就肥佬（不及格）」。

他又說，高中物理課程包含有關放射的課題，但因安全問題，學生無法在校做相關實驗。故此麥的團隊開發「全天候科學實驗室」，冀讓學生有更多機會「落手落腳」做實驗。

學生稱感真實 反覆實驗確保無誤

參與項目的高中生可登入網上平台，預約時間使用實驗所需器材，並在指定時間，透過平台遙控在理大實驗室的儀器做實驗。譬如有關溫室氣體對溫度影響的實驗，理大就在實驗室放置兩個玻璃球，一個注入一般空氣，另一個會逐漸注入更多屬溫室氣體的二氧化碳，學生可遙控後者內二氧化碳容量，兩個玻璃球內均有溫度計，記錄溫度變化，學生從中學習溫室效應。

現有20多間中學、超過350名中學生用過「全天候科學實驗室」。聖士提反女子中學舊生周元天說，在平台可實時看見調整儀器設定後有何變化，感覺真實，有別於看影片或圖片，有助將抽象的物理概念形象化，易於學習。

她又說，以前部分實驗複雜，難於一堂完成，而自己在校忙碌，課後難抽時間到實驗室再做，理大的平台讓其因應自己時間表做實驗，亦可多做幾次，確保沒有錯誤。

教師曾薦教局採用

該校物理科主任邱穎怡說，學生在平台做實驗後會向其提交數據，從中可看出學生有否跟從指示做好實驗，或在哪個環節出錯，繼而指導學生。疫下學生無法回校做實驗以完成理科SBA，邱稱平台足以考核學生做實驗技巧、處理實驗數據及科學學習3個項目，她曾向教育局反映學生可透過平台完成理科SBA。

理大盼再獲資助續讓學校免費

「全天候科學實驗室」獲優質教育基金資助約560萬元，學生於平台可做6款有關物理、化學及生物科的實驗，麥熾良冀年底前增至共15個實驗，亦希望項目未來再獲資助，讓參與學校繼續免費使用平台。