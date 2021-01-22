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2021年1月22日星期五
智叻中文Smarties' 第454期
八大獲撥1.6億推網課發展 教資會盼促進創新思維迎新常態
建兩棲爬行動物藏品庫 嶺大蒐550樣本
小一派位人數料跌一成
護理教育學者陳慧慈 任東華學院校長
攝影魂練就「無創產檢之父」盧煜明：這世界若難行便需堅持
無創產檢化成藝術品 「沒想到有人買」
名家學堂：「問號」究極探究
名家學堂：尋思 屬於自己的答案
閱讀篇章：〈每逢佳節〉——辛其氏
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
時代沉思：沒法真正開心的日子，詩或會幫到你
綜合精練．書信：學生應有特質 整合拓展示例
卷二練筆：範文作者例子應用──柳宗元
古典今用：孤獨的最高境界
周圍「中」：寫字鬼畫符
周圍「中」：鬼寫鬼話
時事中文：唱K學古詩
人生教練：一代宗師 葉問
講故事：自滿的風箏
答案
講故事：自滿的風箏
【明報專訊】■文：麥曉帆
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八大獲撥1.6億推網課發展 教資會盼促進創新思維迎新常態
建兩棲爬行動物藏品庫 嶺大蒐550樣本
小一派位人數料跌一成
護理教育學者陳慧慈 任東華學院校長
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周圍「中」：寫字鬼畫符
周圍「中」：鬼寫鬼話
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