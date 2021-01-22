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智叻中文Smarties' 第454期

周圍「中」：鬼寫鬼話

【明報專訊】字體端正清晰是習字基礎，當別人都看不懂你的字，就叫「鬼畫符」，可是也有些人寫的字看上去像「鬼畫符」，卻能流傳後世，到底是為什麼呢？

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