教育
語文同樂 第487期

閱讀篇章：參考答案

【明報專訊】(1) 昔日作者母親在舊居過年時，為粉飾家居、做油器、大除夕的各種習俗，總有忙不完的事。（2分）而作者從張羅年節的事務中，能撫今追昔，變成對母親的一種懷想。（2分）

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