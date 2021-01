攝影魂練就「無創產檢之父」盧煜明：這世界若難行便需堅持

兒時獲父贈相機 家闢黑房冲菲林

盧煜明跟攝影的緣分,緣起自他的父親,「小時候父親送了一部相機,每逢周末,會跟他到香港不同地方攝影」。漸漸地,攝影不止是盧氏父子間交流的橋樑,亦成為盧煜明的嗜好。在聖若瑟書院就讀時,他曾加入攝影學會(Camera Club),並當了一年主席。當時數碼相機還未面世,只有菲林相機,學生拍照後需在黑房將菲林冲曬成照片。一般人選擇付錢,讓冲曬公司曬出照片,住在公務員宿舍、家中有工人房及工人廚房的盧煜明,卻對攝影十分「瘋狂」,「我說服父親把工人廚房的窗戶封好,改成黑房,以(方便)在家中曬相」。隨着科技進步,菲林相機逐漸被淘汰,取而代之的是數碼相機,近來又再次流行菲林攝影及即影即有相機。盧煜明認為此現象很有趣,但自己不會趕上潮流,「我自己較喜歡用數碼相機,一直都不太愛寶麗來(即影即有相機),覺得它的色彩對比不夠明顯。數碼化(攝影)其實有很多好處,起碼我可以記錄(影像)至很久以後,也可以取得照片。假如是寶麗來,我(把照片)送給朋友後就沒有了,所以我現在會將以前的菲林照片數碼化」。

曬相如科學實驗 溫度拿揑異曲同工

攝影看似跟科學無關,實際上部分攝影原理、操作技巧跟科研過程相似,盧煜明說:「以往若我想把幻燈片曬成照片,需要完成一個名叫cibachrome的步驟。這步驟十分複雜,曬相時溫度必須拿揑得很準確,差一點相片便會變色。這跟我日後做的實驗相似,例如現在大家經常聽到的PCR(polymerase chain reaction,聚合酶連鎖反應),測試新冠病毒時都會用到此技術,同樣是以溫度控制過程,(跟攝影)有異曲同工之妙」。他解釋,若PCR溫度有偏差,後果比照片變色嚴重多了,「會有假陽性、假陰性的情况出現」。

為攝基因顏色 紫外光曬傷手

身兼攝影迷和科研迷,盧煜明曾將兩個「摰愛」融合,「我當時要診斷不同基因,便想出透過攝影顯示各種基因有不同顏色。但這(技術)十分難調校,加上我們不能靠肉眼看見紫外光,因此面臨很多很多問題」。為完成研究,他花了大量時間在一個內有紫外光燈、頂部透明的盒子上拍照,「這張相我拍了很久,即使我已經戴上手套、穿上白袍去拍,但由於拍照時間太長,我的雙手恍如被太陽曬傷一樣」。

犧牲時間、雙手皮膚,盧煜明也要完成照片及研究,完全體現了攝影教曉他「堅持」、「永不放棄」的精神,「可能透過攝影,(發現自己)原來我會go to lengths(竭盡全力),會做如此多工序去拍一張照片」。有次,他有機會拍攝太空穿梭機升空,「要寫信給NASA(美國太空總署)抽籤,我原本是沒有機會,因為穿梭機升空當天,我未到美國。但巧合地它出現技術問題,需延期3周,我可以去到。由於升空地點需距離拍攝地點6里,以確保我們安全,因此當天早上4時,我便起牀前往,並需拿着很多沉重的鏡頭」。辛辛苦苦,最終必會有回報,「你會看到它就如一個火炬升上空中,令我很興奮」。盧煜明的「代表作」無創產前診斷,抽取孕婦血液以檢測嬰兒將來會否患上唐氏綜合症,亦是他堅持下的產物,「我在1989年已經想做,做到2011年才完成(正式開始臨牀應用)」。

冰島冒險登山 難忘無人之境

盧煜明愛周遊列國,到處拍照,把各地美景珍藏,亦體驗多次深刻的經歷。他憶述第一次前往冰島時,正值2010年冰島火山爆發後的數個月,他租搭直升機飛上高空,「看到整個地面都是黑色,結果機師載我及太太到雪山山頂降落,更警告我們說要小心雪崩」。雖然危險,但無阻他的攝影興致,「我記得那一剎那,由於沒有人去過(雪山山頂),沒有(其他遊人)腳印,又沒有車,什麼都沒有,很特別」。經歷令他回味無窮,隔天慕名乘直升機前往法國小說家朱爾.凡爾納(Jules Verne)的著作《地心歷險記》(A Journey to the Centre of the Earth)所描寫,位於冰島西邊的斯奈菲爾火山,「但機師不可以(載我們到那兒),原來他被湯告魯斯(Tom Cruise)預約了」。盧煜明沉迷攝影,他獲邀到海外交流、出席科研會議時,也不忘忙裏偷閒到不同景點拍照。而每到拍照瞬間,他均感到無比榮幸,「我去的地方,相信香港很少人會前往」。例如有次他赴巴拉圭首都亞松森參與會議,附近正好是伊瓜蘇瀑布,他便把握機會前往拍照,「瀑布群闊大約3公里,很少瀑布會如此闊,旅程很有趣」。

校記問及,攝影與科研哪項佔最重地位時,家中藏有無數相機、鏡頭的盧煜明頓時思考了數秒,還是敵不過行醫助人之心,以及科學的魅力,選科研為「最愛」,「攝影的確可以記錄所有我看過的事物,但科研可以使我發現一樣有史以來無人發現的事情,這是另一個境界。除非你說自己可以前往一些從未有人到過的地方,否則還是科研較有挑戰」。

■校記感想(圖)

文:校記 黃卓桐、黃靜雯、周嘉譽

文字整理:方綺婷

圖:資料圖片、影片截圖、受訪者提供

(第23屆校園記者)