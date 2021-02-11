建兩棲爬行動物藏品庫 嶺大蒐550樣本

對比昔標本 發現暖化下青蛙變小

嶺大早前獲環境及自然保育基金100萬元資助，設立藏品庫。嶺大科學教研組助理教授宋亦希稱，研究團隊自2019年開始建立藏品庫，至今已收集了超過550個兩棲及爬行類動物樣本，包括全港92%的兩棲類動物樣本，以及36%的爬行類樣本。

宋亦希說，不少有關全球暖化對動植物影響的研究，均須比對以前及現代的樣本，例如隨氣溫慢慢上升，發現原來青蛙體型愈來愈小，或令牠們不太易生存，藏品庫收集的樣本則可以提供數據助制定更合適的保育政策。他又說，藏品庫有助大眾識別不同品種，若大眾因不懂分辨而誤以為某品種生物十分常見，也會影響有關保育工作。

網站開放公眾 樣本可借用教學科研

嶺大科學教研組助理教授方健恩指出，藏品庫目標收集約600個標本，市民及科研人員目前已可瀏覽藏品庫的網站，了解本港兩棲及爬行類物種的數據，而藏品庫樣本亦歡迎科研人員和學校借用，作研究及教學用途。他說，研究團隊亦會與嶺大師生合作，每兩個月撰寫一篇文章，以故事方式向公眾講解不同的研究項目，希望更多人關注和參與保育工作。