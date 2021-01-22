八大獲撥1.6億推網課發展 教資會盼促進創新思維迎新常態

料疫後續用網課 助培訓研新教法

教資會和質保局稱，相信疫情過後大學仍會善用虛擬教學，提升整體教學經驗及效益，故將額外撥款予8間資助大學，推行多項發展虛擬教學的項目，包括組織教職員培訓、促進學生在線上課堂互動交流；探索新策略、教學法、平台及設施；推廣在實習和臨場培訓融合虛擬教學等。

教資會主席唐家成表示，疫情對教學帶來重大挑戰，但亦帶來蛻變的機遇，教資會和質保局期望透過額外撥款，促進大學以創新的策略思維，迎接新常態下不斷改變的教學環境和發展需要。

中大稱提升硬件 科大：增聘輔導員

港大副校長（教學）何立仁表示，額外撥款有助改善虛擬教學，並將其完全融入大學的教與學策略性發展方針。中大副校長潘偉賢稱，將透過這筆資助發展創新的教學，包括提升硬件設備、培訓教師及人才、提升學生的線上學習環境等。科大稱，冀以撥款增聘及加強培訓教學助理與輔導員，支援尤其有特殊教育需要的學生於網上教學的學業和心理需要。

理大稱，就額外撥款初步建議包括制訂實時線上教學模楷、研製線上教學的新模式，並開展線上教學相關研究等。浸大謂，撥款有助加強教職員培訓、改善網上教學設施，以及探索新的網上教學策略和方法。嶺大校長鄭國漢說，撥款有助大學推動網上教學策略發展、研究教學方法等，校方亦有計劃長遠以網上教學輔助面授教學。城大歡迎額外撥款，稱會進一步了解有關撥款要求。教大表示，撥款有助本地大學提升教學質素，應對新常態帶來的挑戰。