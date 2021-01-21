教育
常識天下 第203期

新聞有常識：為冰川「冚被」

【明報專訊】天氣冷的時候我們會多蓋被子保暖，但寒冷的冰川卻因為太「熱」而蓋被子，令冰川不至受熱太多加速融化！被子可以保暖，又可以保冷，原來冰川有張特別的「被子」。

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