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2021年1月21日星期四
通通識 第689期
落實通識科改革 「重新冠名委會」運作 教協：驚通識驚到名都不叫
保良局田家炳小學 資優教育推前至小一
升小人口跌 5校網加派 按年減半
糧食危機
時事議題：糧食危機解決無期
時事議題：新科技可解糧荒？
時事議題：答題指引
影視看通識：從《男排女將》 看排球運動
圖表拆解：綠色債券 改善生活素質？
摘星拆解：保育文物的挑戰
新聞測驗：
新聞測驗：答案
台南飲品特別甜？
真假fun一fun：台灣飲食文化
新聞有常識：為冰川「冚被」
新聞有常識：答案
世界幹什麼：第一藍鰭吞拿魚
時光之旅：1887年1月28日——艾菲爾鐵塔動工
時事議題：新科技可解糧荒？
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【明報專訊】要解決糧食危機，除了珍惜食物及資源，也可藉新科技增加農產品供應，以及開拓新糧食。
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落實通識科改革 「重新冠名委會」運作 教協：驚通識驚到名都不叫
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