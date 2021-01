【明報專訊】全球人口正邁向80億大關,糧食危機日益迫切。2020年7月由世界糧食計劃署(WFP)與其他聯合國機構發表的《世界糧食安全與營養狀况》(The State of Food Security and Nutrition in the World)報告,預計按目前趨勢到2030年全球營養不良人口預計會達8.4億,無法達到2030年全球零飢餓的目標。