升小人口跌 5校網加派 按年減半

據小一學校網選校名冊，今年共有5個校網需要「加派」，包括元朗、深水埗、九龍灣、沙田等，每班派位人數將多於小班教學的25人。

深水埗加派 校長：選校勿太進取

涵蓋荔枝角、長沙灣、深水埗等地區的40校網今年「加派」至每班29人。中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻稱，深水埗有新建屋邨如海盈邨，亦有單幢樓落成，故近一兩年該區都有「加派」，但加派人數比以往少。他說，該校雖有學生半途退學，但撇除移民潮因素，預計該區人口會持續上升，應該「收得齊（學生）」，提醒家長整體深水埗小學水平相若，選校時不宜太過進取，「即使有移民潮，未必係你樓下嗰幾間（學校受影響）」。

元朗區73、74校網今年續「加派」至每班28人，並借天水圍校網近250位。聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成稱，適齡人口持續回落，今年加派幅度已比往年收窄。他說，元朗人口增長快速，故需要「借位」，但天水圍有足夠學位可以「借出」，元朗區整體而言有足夠學額供應，未必有誘因再建學校，並提醒家長選校並非選「名牌品」，要留意子女是否喜歡及是否認同學校辦學理念。